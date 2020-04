Baader Bank belässt Metro AG auf 'Reduce' - Ziel 12 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Metro AG nach einer Rücknahme der Jahresziele auf "Reduce" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Als ein wichtiger Zulieferer für das Gastgewerbe sei die Metro besonders von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Studie. Handelsmessen seien abgesagt und Hotels, Restaurants, Cafes und Bars geschlossen. Für seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen sieht der Experte Risiken. Er habe sie noch nicht an die Corona-Krise angepasst./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2020 / 07:05 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

