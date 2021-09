Baader Bank belässt Norma Group auf 'Buy' - Ziel 50 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Norma Group angesichts gesenkter Margenziele wegen Materialknappheit auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Für die Anleger komme die unerwartete Nachricht wie ein Schock, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei ein bitterer Rückschlag für das Vertrauen von Investoren. Nach dem starken Kurseinbruch seien die Aktien aber weiterhin ein Kauf angesichts nach wie vor günstiger Umsatz- und Ergebnisaussichten in den kommenden Jahren./tih/bek

