Baader Bank hebt Zooplus auf 'Top Pick List' - Weiter 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Zooplus auf ihre "Top Pick List" gesetzt und die Einstufung auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Finanzvorstand Andreas Maueröder habe auf einer Investmentkonferenz in einer beeindruckenden Präsentation das Wachstumspotenzial und die strukturelle Widerstandsfähigkeit des Onlinehändlers für Heimtierbedarf untermauert, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechnet mit starken Zahlen für das zweite Halbjahr. Sogar die Unternehmensziele könnten erneut angehoben werden. Zudem sei die Aktie im historischen Vergleich günstig bewertet./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2020 / 08:43 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

