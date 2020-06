Baader Bank startet Evotec mit 'Add' - Ziel 28 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Evotec mit "Add" und einem Kursziel von 28 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie des Wirkstoffforschers verspreche deutliches Aufwärtspotenzial bei einem überschaubaren Risiko, da das Unternehmen wichtige Dienstleistungen für Pharma- und Biotechfirmen anbiete, schrieb Analystin Laura Lopez Pineda in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Verbindung mit eigenen Entwicklungsprojekten sei das Geschäftsmodell einzigartig./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2020 / 16:38 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.