BaFin News: Index Capital GmbH: Ziel eines Identitätsmissbrauchs

FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin weist darauf hin, dass unbekannte Dritte im Namen Index Capital GmbH, Inning, E-Mails an Privatpersonen versenden. Darin bieten die Betrüger Anlagegeschäfte mit angeblich hohem Gewinnpotential an. In diesem Zusammenhang werden die Empfänger auch dazu aufgefordert, Zahlungen auf ein ausländisches Konto zu veranlassen.

(28.01.2022)