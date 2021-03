Baker Hughes und C3 AI veröffentlichen die BHC3 Production Schedule Optimization-Anwendung für die Bedarfsplanung und Produktionsplanung

Eine umfassende, KI-fähige Unternehmenslösung zur Erstellung genauer Produktionsprognosen und optimaler Fertigungspläne, die sich schnell an sich ändernde Marktbedingungen anpassen und die variablen Fertigungskosten senken

Baker Hughes (NYSE:BKR) und C3 AI (NYSE:AI) haben die Einführung von BHC3™ Production Schedule Optimization (PSO) angekündigt, einer Enterprise AI-Anwendung für die industrielle Bedarfsplanung und Produktionsplanung. Die Anwendung verbessert die Lieferkette und die Lieferleistung für hochentwickelte Produkte und minimiert gleichzeitig die Herstellungskosten, indem Prognosen zur Nachfrage der Industriekunden und optimale Produktionspläne unter Verwendung einer ganzheitlichen Analyse der Käuferaktivitäten, Lieferkettenmaterialien sowie Herstellungs- und Vertriebsvorgänge erstellt werden.

BHC3 PSO erstellt genaue Nachfrageprognosen für Industrie-, Öl- und Gasbetriebe sowie definierte Herstellungs- und Vertriebspläne, wobei dynamische Marktbedingungen, betriebliche Einschränkungen und die damit verbundene Unsicherheit berücksichtigt werden. BHC3 PSO generiert auch umsetzbare Erkenntnisse für Käufer, Verkäufer, Lageranalysten und Produktionsplaner, um die Produktionspläne für Industrie-, Öl- und Gasbetriebe nahezu in Echtzeit anzupassen. Die Anwendung ist jetzt allgemein für Öl- und Gasunternehmen sowie für Fertigungsunternehmen weltweit verfügbar und die neueste Ergänzung des wachsenden Portfolios an BHC3-Anwendungen für künstliche Intelligenz (KI) aus der BakerHughesC3.ai-Allianz.

BHC3 PSO integriert eine breite Palette von Inputs, einschließlich Rohstoffverfügbarkeit, sich ändernden Marktpreisen, vorrangigen Kundenaufträgen, zunehmenden Nacharbeiten und ungeplanten Ausfallzeiten. Mit der Anwendung können Benutzer Ziele für alle Fertigungs- und Vertriebsaktivitäten optimieren, einschließlich Bestandsminimierung und Durchsatzmaximierung, wobei betriebliche Einschränkungen wie Speicherrichtlinien, Asset-Leistung und Ressourcenverfügbarkeit berücksichtigt werden.

BHC3 PSO hat bereits Erfolge bei Testkunden gezeigt. Beispielsweise konnte ein großes Unternehmen, das Kohlenwasserstoffe verarbeitet, das die BHC3 PSO-Anwendung für eine Polypropylenanlage konfiguriert hat, die Produktionspläne optimieren und die Herstellungskosten senken. Nach einem 16-wöchigen Test erzielte das Unternehmen eine 20%ige Verbesserung der Genauigkeit der Bedarfsprognose, indem es optimale Produktionspläne ohne manuelle Anpassung erstellte und Modelle für maschinelles Lernen übernahm.

„Wir sind bestrebt, die digitale Transformation von Energiebetrieben weltweit voranzutreiben. Diese Anwendung ist die neueste in einer Reihe neuer KI-Lösungen, die wir in den letzten Monaten eingeführt haben und die es Kunden ermöglichen, signifikante Kostensenkungen, neue Produktivitätsniveaus und organisatorische Ausrichtung für hochentwickelte Produkte und Industrieanlagen zu erzielen“, sagte Ed Abbo, C3 AI Präsident und CTO. „BHC3 Production Schedule Optimization unterstützt diskrete, chargenweise, semi-chargenweise und kontinuierliche Fertigungsprozesse in Netzwerk- und mehrstufigen Umgebungen und bietet Kosten- und Produktivitätsvorteile für alle mittel- und nachgelagerten Öl-, Gas- und Chemieunternehmen.“

„KI für Unternehmen hat die Fähigkeit, Wert zu schaffen und Ergebnisse für die Fertigung entlang der Energie-Wertschöpfungskette zu liefern“, sagte Uwem Ukpong, Executive Vice President von Regions, Alliances & Enterprise Sales bei Baker Hughes. „Die Optimierung der Lieferkette und die Reduzierung der Produktionskosten sind heute besonders wichtig für Energie- und Industrieunternehmen. BHC3 Production Schedule Optimization kombiniert die Fertigungs- und Technologiekompetenz von Baker Hughes mit der führenden Technologie von C3 AI, um den Betreibern zu helfen, die Materialproduktion besser zu prognostizieren, um ihre Kunden zu bedienen.“

Weitere Informationen zu BHC3-Produktangeboten finden Sie unter BakerHughesC3.ai.

C3.ai, Inc. (NYSE:AI) ist ein führender Anbieter von KI-Software für Unternehmen zur Beschleunigung der digitalen Transformation. C3 AI liefert eine Produktfamilie von vollständig integrierten Produkten: C3 AI® Suite, eine End-to-End-Plattform für die Entwicklung, den Einsatz und den Betrieb umfangreicher KI-Anwendungen; C3 AI Applications, ein Portfolio branchenspezifischer SaaS-KI-Anwendungen; C3 AI CRM, eine Suite branchenspezifischer CRM-Anwendungen, die für KI und Machine Learning entwickelt wurden; und C3 AI Ex Machina, eine No-Code-KI-Lösung, um Datenwissenschaft auf alltägliche Geschäftsprobleme anzuwenden. Der Kern des Angebots von C3 AI ist eine offene, modellgesteuerte KI-Architektur, die die Datenwissenschaft und Anwendungsentwicklung drastisch vereinfacht. Erfahren Sie mehr unter: www.c3.ai

Über Baker Hughes

Baker Hughes (NYSE:BKR) ist ein Energietechnologieunternehmen, das Lösungen für Energie- und Industriekunden weltweit anbietet. Aufbauend auf einem Jahrhundert an Erfahrung und mit Niederlassungen in über 120 Ländern dienen unsere innovativen Technologien und Dienstleistungen dem Energiewandel und machen Energie sicherer, sauberer und effizienter für die Menschen und den Planeten. Besuchen Sie uns auf bakerhughes.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

