BALLARD POWER - Ein echter Katastrophenchart

Anfang Januar dieses Jahres riss das Auffangnetz bei 12,90 USD, der Aktienkurs rutschte nach unten durch. Damit wurde nach bereits starker Abwärtskorrektur in 2021 ein neues mittelfristiges Verkaufssignal ausgelöst. Die Maximalausdehnung der Abwärtskorrektur beträgt derzeit knapp 80 %. Kurzfristig ist eine Gegenbewegung nach oben möglich. Heute dürfte sich ein Inside day ausbilden. Mittelfristig ist die Korrektur aber intakt. Mittelfristige Abwärtskoorrekturen können sich zäh lange hinziehen. Zeitlich und preislich. Man schaue sich nur die Charts von Zoom oder Palantir Technologies an.

Ballard Power hat bei 8,335 und 5,917 USD wichtige Unterstützungen, in deren Bereich Bodenbildungsversuche wahrscheinlich werden. Sofern sich die Korrektur soweit ausdehnen sollte.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)