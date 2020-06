Bank of America verspricht Milliarden-Spende für Rassen-Probleme

Bangalore (Reuters) - Bank of America hat als erstes großes US-Geldhaus den Gemeinden eine Milliarde Dollar versprochen zur Bekämpfung von Rassengewalt und sozialer Ungleichheit.

Das Geld solle über einen Zeitraum von vier Jahren in verschiedene soziale und gesundheitsorientierte Projekte fließen, wie das Institut am Dienstag mitteilte. So sollen etwa Kliniken, Universitäten sowie kleine Geschäfte mit Blick auf die afroamerikanische und lateinamerikanische Bevölkerung unterstützt werden.

Seit Tagen gibt es in vielen US-Großstädten nach dem Tod von George Floyd Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt. Der 46-jährige Afroamerikaner starb, nachdem ein weißer Polizist ihn minutenlang mit dem Knie auf dem Hals zu Boden gedrückt hatte. Die Kundgebungen fallen mit einer großen Unzufriedenheit in der Bevölkerung zusammen. Vor allem Minderheiten wie Afroamerikaner leiden unter der Coronavirus-Epidemie und ihren wirtschaftlichen Folgen.