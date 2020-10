Barclays belässt Tesla auf 'Underweight' - Ziel 125 Dollar

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 125 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer habe eine solide Profitabilität abgeliefert, schrieb Analyst Brian Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sei sich aber nicht sicher, ob dies die Bewertung der Aktien rechtfertigen könne. Der Trend bei den Marktanteilen von Elektrofahrzeugen in China und der EU stelle dort den massiven Wettbewerbsvorteil von Tesla in Frage./tih/gl

