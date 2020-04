Barclays hebt BBVA auf 'Overweight' - Ziel gesenkt auf 4 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat BBVA von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft, das Kursziel aber von 5,60 auf 4,00 Euro gesenkt. Das Papier sei inzwischen wieder attraktiv bewertet, schrieb Analyst Fernando Gil De Santivanes in einer am Montag vorliegenden Studie. Er lobte das solide Profitabilitätsprofil der Bank vor allem in Spanien und Mexiko./ajx/ck

