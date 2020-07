Barclays hebt Ziel für McDonalds auf 225 Dollar - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für McDonald's nach Zahlen zum zweiten Quartal von 218 auf 225 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das US-Geschäft der Fast-Food-Kette habe sich im Juli positiv entwickelt und jenes in Europa verbessert, schrieb Analyst Jeffrey Bernstein in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hält es für angebracht, dass die Aktie wieder für den globalen Fußabdruck belohnt werden sollte./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2020 / 18:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2020 / 18:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.