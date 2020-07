Barclays hebt Ziel für Nemetschek auf 60 Euro - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nemetschek vor Quartalszahlen von 46,50 auf 60,00 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Equal Weight" belassen. Die Bauindustrie als Abnehmer der Software-Produkte von Nemetschek schlage sich in der Corona-Krise besser als befürchtet, schrieb Analyst James Goodman in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Damit gebe es für das Unternehmen etwas Aufwärtspotenzial. Mittelfristig könnten ihm auch die staatlichen Infrastrukturprogramme zugute kommen./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2020 / 20:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2020 / 04:00 / GMT

