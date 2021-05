Barclays hebt Ziel für Siemens auf 144 Euro - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 139 auf 144 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Shane McKenna aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Industriekonzern - vor allem wegen dessen erhöhter Jahresprognosen und der Konsolidierung des Zukaufs Varian ab dem laufenden Quartal. Siemens habe die Erwartungen durch die Bank übertroffen und eine starke Cashflow-Entwicklung an den Tag gelegt./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2021 / 19:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2021 / 04:05 / GMT

