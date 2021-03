Barclays senkt Ziel für AMS auf 16 Franken - 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AMS von 19 auf 16 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Unruhe in der Sensoren-Lieferkette des iPhone-Giganten Apple nehmen zu, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine Veränderung dürfte kommen, 2021 noch in mildem Umfang und 2022 dann bedeutend. Für AMS seien die damit verbundenen Risiken besonders groß. STMicroelectronics sei besser positioniert./tih/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2021 / 01:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2021 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.