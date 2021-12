Barclays senkt Ziel für JCDecaux auf 23,80 Euro - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für JCDecaux von 25,00 auf 23,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Nachhaltigkeitskriterien (ESG) würden für die europäischen Medien- und Internetunternehmen immer wichtiger und könnten auch deren Aktienkurse bewegen, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Der Außenwerbespezialist koppele seit 2017 Teile der variablen Vergütung seiner Führungskräfte an ESG-Kriterien. Abgesehen von der Aufnahme der Aktie in entsprechende Indizes sei aber unklar, wie genau die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen bei dem Unternehmen definiert sei./gl/mis

