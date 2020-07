Barclays senkt Ziel für Telefonica Deutschland - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Telefonica Deutschland vor Quartalszahlen von 2,90 auf 2,80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die Folgen der Corona-Krise dürften das zweite und dritten Quartal des Telekomanbieters belasten, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Verbesserungen in der Netztechnik, ein gesunder Wettbewerb sowie eine robuste Konjunktur in Deutschland sollten aber stützen./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2020 / 21:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2020 / 22:55 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.