Barclays startet Voestalpine mit 'Equal Weight' - Ziel 37 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Voestalpine mit "Equal Weight" und einem Kursziel von 37 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analyst Tom Zhang geht in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung grundsätzlich positiv an europäische Stahlkocher heran. Der Markt rechne offenbar mit einem Kollaps der Stahlpreise, er sehe diese aber am Jahresende noch auf einem nicht eingepreisten Niveau. Für die Österreicher reiche es aber nur für ein neutrales Votum./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2021 / 13:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2021 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.