Barrick Gold Long: 107 Prozent Chance

Der weltgrößte Goldproduzent, die kanadische Barrick Gold, hat das unternehmerische Know How, einen Goldbergbau erfolgreich zu managen. Die Kosten im Q1 entwickelten sich im Rahmen der Planung, der realisierte Goldpreis konnte jedoch im Jahresvergleich um 22 % auf 1.589 US-Dollar pro Unze gesteigert werden. Die Nettoerlöse schnellten dadurch um 260 % auf 400 Millionen US-Dollar im Quartal. Der steigende Goldpreis schlägt also aktuell gehebelt auf die Überschüsse von Barrick durch. Goldanalysten sehen den Goldkurs aus mehreren Gründen weiter steigen. Ein Faktor ist die Covid-19 Pandemie, die als Brandbeschleuniger für eine überfällige Rezession dient. Weiters befinden sich die Zentralbanken im Kampf gegen eine künftige Inflation in einer Zwickmühle, weil sich das probate Mittel Zinserhöhung aufgrund der ausufernden Schulden nicht ohne Weiteres mehr durchsetzen lässt. Im mittelfristigen inflationären Umfeld werden neben Gold und Silber auch Minenaktien reüssieren.

.

Zum Chart

.

Haupttreiber für den Barrick-Kurs ist der Goldpreis, der die Inflationsangst bei den Marktteilnehmer wiederspiegelt. So konnte sich der Goldkurs seit seinem Tief im August 2017 um 76 % nach oben entwickeln. Der Hebel der Goldminenaktie ist ab Mitte März 2020 zur Geltung gekommen, nachdem der Kurs bis heute um 137 % in Form eines Aufwärtstrends zulegen konnte. Seit Ende Februar 2020 dämmert es den Marktteilnehmern, dass die durch das Corona-Problem hervorgerufene Schuldenpolitik zu gewaltigen Verwerfungen im Währungsgefüge führen könnte und als mögliche Folge die Flucht ins Gold befeuert. Weiters hat der Wert noch Potenzial, die alten Hochs anzusteuern, die sich zu Zeiten der Eurokrise ausgebildet haben. Im Jahre 2011 notierte der Kurs von Barrick über Monate in einer Range um das All Time High von 54,68 US-Dollar. Weiters lockt die positive Berichterstattung über die Gewinne im Goldsektor neue Marktteilnehmer an, wodurch sich der Trend weiter bestätigt. Nimmt der Kurs den Widerstand bei 31,53 US-Dollar, sind auch die nächsten 8,5 US-Dollar bis zur Magic Number von 40 machbar.

Barrick Gold (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 31,53 // 40,00 US-Dollar Unterstützungen: 21,89 // 16,01 US-Dollar

Fazit

Der Mini Future Long (WKN KB138T) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 3,8 von einem steigenden Kurs der Barrick Gold-Aktie zu profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt 8,24 US-Dollar (28 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 25,98 US-Dollar an. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 4,68 Euro. Das Ziel könnte bei 40 US-Dollar liegen (16,49 US-Dollar beim Mini Future). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 2,6 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: KB138T Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 7,92 8,00 Euro Emittent: Citigroup Basispreis: 20,42 US-Dollar Basiswert: Barrick Gold KO-Schwelle: 21,64 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 29,83 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 16,49 Euro Hebel: 3,8 Kurschance: + 107 Prozent Quelle: Citigroup

Trends-Update: Apple

Die am 2. Juli 2020 vorgestellte Long-Idee, mit der WKN UW5RRG auf eine steigende Aktie von Apple zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Mini Future Long schloss am 5. August zum Geldkurs von 26,58 Euro und lag mit 23 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs im Basiswert auf 410 US-Dollar nachziehen. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein neuer Stoppkurs von 24,23 Euro.

Apple (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Citigroup Global Markets Deutschland AG eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.