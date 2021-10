BASF - Aktie macht guten Eindruck

BASF SE - WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Kurs: 65,850 € (XETRA)

Die BASF- Aktie scheiterte am 19. April zum wiederholten Male am Widerstand bei 72,84 EUR. Danach setzte eine Abwärtsbewegung ein, welche die Aktie am 20. September auf ein Tief bei 60,14 EUR führte.

Mit diesem Tief notierte der Wert kurzzeitig unter seinem Aufwärtstrend seit März 2020 und unter der unteren Begrenzung der Abwärtsbewegung seit 19. April. Am 20. September setzte intraday aber eine deutliche Erholung ein. Die Aktie bildete einen Hammer aus und schoss über den genannten Trendlinien.

In den letzten Tagen erholte sich die BASF-Aktie deutlich. Gestern notierte sie im Hoch bereits bei 66,48 EUR. Die Oberkante der Flagge liegt heute bei 68,17 EUR, also noch ein gutes Stück weg vom aktuellen Kurs.

Auffallend ist in den letzten Tagen eine gewisse relativ Stärke. Während die Indices in dieser Woche zu kämpfen haben und wieder an oder sogar unter den Tiefs vom 20. September notieren, hat sich die BASF-Aktie deutlich davon entfernt.

Kleiner Rücksetzer möglich

Dennoch ist kurzfristig eher mit leichten Gewinnmitnahmen in Richtung 64,11-63,83 EUR zu rechnen. Von dort aus könnte dann ein Ausbruchsversuch aus der Flagge starten. Und falls dieser gelingt, dann wäre zumindest ein Anstieg bis 72,84 EUR möglich. Sollte der Wert allerdings unter 63,83 EUR abfallen, dann könnte das Tief vom 20. September bei 60,14 EUR wieder in Reichweite gelangen.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)