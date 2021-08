BASF - Eine schwache Handelswoche sorgt für Unruhe unter Anlegern

BASF SE - WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Kurs: 64,500 € (XETRA)

In den vergangenen Wochen gab es in der BASF-Aktie mehrere Versuche, die seit 72,84 EUR laufende Korrektur zu beenden. Dabei half der EMA 50 auf Wochenbasis den Bullen. Als Unterstützung fungierend, prallte der Aktienkurs auf diesem mehrfach nach oben hin ab. Mit den Kursverlusten in der aktuellen Handelswoche kommt dieser Support jedoch erneut unter Druck und das etwas deutlicher als im Rahmen der letzten Tests.

Risiken nehmen zu!

Diese Entwicklung gibt kurzfristig zu denken. Es besteht momentan die Gefahr, dass sich die Korrektur in der BASF-Aktie weiter ausdehnt. Dabei wären neben ca. 62,56 EUR auch 58,40 EUR ein mögliches Ziel. Letzteres hätte das Potenzial, ein mittelfristiges Comeback der Bullen einzuleiten.

Aus prozyklischer Sicht müsste der Aktienkurs von BASF zum aktuellen Zeitpunkt nachhaltig über 69,25 EUR ausbrechen, um die aktuelle Korrektur zu beenden. Relativ schnell folgt dann jedoch bei 72,84 EUR die nächste Herausforderung und erst oberhalb dessen hätte die Aktie etwas mehr Platz. Die Bullen könnten sich dann dem Widerstand knapp unterhalb von 80 EUR zuwenden.

Fazit: die Käufer in BASF sind definitiv nicht k.o., lassen momentan aber einfach zu viele Chancen ungenutzt verstreichen und das könnte sich rächen. Ein kurzfristig neues Tief und sogar Abgaben auf 58,40 EUR gewinnen momentan an Wahrscheinlichkeit.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)