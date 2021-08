BASF: Kursziel 112 Euro! – Warum kommt die Aktie nicht in die Gänge?

Zwei Prognoseerhöhungen im laufenden Geschäftsjahr, einen geschätzten KGV von etwas mehr als 11 für 2021 und auf dem aktuellen Kursniveau eine Dividenden-Rendite von 5 Prozent. Dazu noch zahlreiche positive Analystenkommentare und trotzdem kommt das Papier von BASF seit Jahresanfang nicht in die Gänge. Das Plus seit dem 1. Januar bis heute beträgt gerade einmal etwas mehr als ein Prozent. Dabei bleiben die Aussichten für die Branche weiterhin sehr gut, wie der Verband der Chemie Industrie – kurz VCI – erst Mittwoch unterstrich.

Chart BASF seit Jahresanfang

Chemiebranche auf Rekordkurs

Im zweiten Quartal dieses Jahres konnte die Branche nach Angaben ihres Verbandes VCI an den guten Jahresstart anknüpfen und steuert auf ein Rekordjahr zu. Nach sechs Monaten haben kräftig gestiegene Preise und eine um 5,9 Prozent gewachsene Produktion die Umsätze der drittgrößten deutschen Industriebranche um 12 Prozent auf den Rekordwert von 111 Milliarden Euro getrieben, wie der Verband am Mittwoch in Frankfurt berichtete. Getragen wurde die gute Entwicklung von der weltweiten Erholung der Industrieproduktion, so dass die Nachfrage aus sämtlichen Kundenbranchen komme.

Bernstein sieht das Kursziel bei 112 Euro

Auch die Analysten finden die Aktie von BASF überwiegend gut. Von 18 Analysen setzt nur die Bank of America das Papier auf „underperform“ mit einem Kursziel von 60 Euro. Von den restlichen 17 Experten plädieren 9 für „kaufen“ und der Rest für „halten“. Das durchschnittliche Kursziel liegt dabei etwas über 81 Euro. Absolut bullish für BASF ist das amerikanische Analysehaus Bernstein. Die haben heute ihr Kursziel von 110 auf 112 Euro erhöht. Die Einstufung bleibt auf „Outperform“. Das zweite Quartal der im Verbraucherchemie-Bereich tätigen europäischen Chemieunternehmen sei im Durchschnitt das wachstumsstärkste in fünf Jahren gewesen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. BASF habe zwar über deutlich geringere Volumina im Geschäft mit Tierfutterzusätzen berichtet, aber das Wachstum in den anderen Segmenten sei stark gewesen.

Aktie in stabiler Seitenlage

Seit Jahresanfang bewegt sich der Kurs von BASF etwa in einer Range von 65 bis 70 Euro. Damit die Aktie dem Kursziel von Bernstein etwas näher kommen, müsste zunächst die Marke von 70 Euro nachhaltig überwunden werden. Zuletzt war der Kurs im August/September 2018 deutlich über der Marke. Jetzt bewegt sich die Aktie wieder am unteren Ende der Range und kämpft mit der 200-Tage-Linie.

Guter Einstiegszeitpunkt?

Die fundamentalen Vorteile der Aktie haben wir schon zu Beginn des Artikels aufgezeigt. Charttechnisch könnte sich jetzt ebenfalls ein guter Einstiegszeitpunkt ergeben. Der Kurs befindet sich nach der schwachen Woche die wir gesehen haben wieder am unteren Ende der Spanne. Hier könnte der Kurs erneut drehen und wieder Richtung 70 Euro laufen. Anleger die etwas Risiko aus der Spekulation nehmen möchten, warten bis der Kurs gedreht hat und de 200 Tage-Linie wieder überwunden hat. Wer etwas mutiger ist, der stellt jetzt schon einen Fuß in die Tür.

Von Markus Weingran

Foto: Cineberg / shutterstock.com

