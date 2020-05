Bauer Media erwägt wegen Corona Verkauf von mehreren Magazinen in UK

HAMBURG/LONDON (dpa-AFX) - Die Bauer Media Group erwägt wegen der Corona-Pandemie einen Verkauf oder die Umstellung auf eine rein digitale Verbreitung von rund einem Zehntel der in Großbritannien erscheinenden Magazine. Auch die Option, die Zeitschriften mit Schwestertiteln zu verschmelzen, werde zugleich geprüft, teilte das Medienhaus am Montag in London mit.

Betroffen seien 10 der fast 100 Zeitschriften, die das Hamburger Verlagshaus auf dem UK-Markt herausgibt: "Mother & Baby", "Golf World", "Practical Photography", "Sea Angler", "Planet Rock", "Q", "Car Mechanics", "Modern Classics", "Simply You" und "Your Horse". Das Unternehmen will nun Gespräche mit den Mitarbeitern führen./rin/DP/fba