Bauindustrie in Deutschland steht vor schwierigen Zeiten - Aufträge brechen weg

BERLIN (dpa-AFX) - Aufgrund des hohen Auftragsbestands ist die deutsche Bauindustrie bislang gut durch die Corona-Krise gekommen - doch in den kommenden Monaten wird es aus Sicht der Branche deutlich schwieriger. "Wir haben seit einem Monat extreme Einbrüche im Auftragseingang", sagte der Präsident des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie, Peter Hübner, am Donnerstag in Berlin. "Das deutet im Augenblick auf nichts Gutes hin." Demnach seien die Aufträge im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 30 bis 40 Prozent zurückgegangen. "Und das setzt sich jetzt so fort", sagte Hübner.

Damit kommt der Bauboom der vergangenen Jahre zu einem abrupten Ende. Der Verband geht für 2020 davon aus, dass die Umsätze bei rund 135 Milliarden Euro stagnieren werden. In den vergangenen Jahren waren die Wachstumsraten zum Teil zweistellig. Noch im ersten Quartal dieses Jahres lagen die Branchenerlöse real um knapp 9 Prozent über dem Niveau des Vorjahreszeitraums./maa/DP/jha