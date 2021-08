Baukonzern Taylor Wimpey zahlt Zwischendividende aus

Der britische Baukonzern Taylor Wimpey PLC (ISIN: GB0008782301) will für das Geschäftsjahr 2021 eine Zwischendividende von 4,14 Pence (ca. 4,85 Eurocent) je Aktie ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Im Vorjahr wurde keine Zwischendividende bezahlt. Die Ausschüttung der Dividende soll am 12. November 2021 erfolgen. Record day ist der 8. Oktober 2021.

Für das letzte Geschäftsjahr wurde eine Schlussdividende von 4,14 Pence (ca. 4,85 Eurocent) je Aktie ausgeschüttet. Damit nahm Taylor Wimpey die Zahlung einer Dividende wieder auf, nachdem zuvor letztmals im Oktober 2019 eine Ausschüttung (3,84 Pence) erfolgte. Beim derzeitigen Aktienkurs von 2,04 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite auf Basis der Ausschüttung für 2020 2,38 Prozent.

Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2021 stieg der Umsatz von 754,6 Mio. Pfund im Vorjahr auf nun 2,2 Mrd. Pfund. Unter dem Strich stand ein Gewinn vor Steuern von 287,5 Mio. Pfund nach einem Verlust von 39,8 Mio. Pfund im Vorjahr. Der Gewinn je Aktie betrug 6,5 Pence nach einem Verlust von 1,0 Pence je Aktie im Vorjahr. Insgesamt wurden 7.303 Immobilien fertiggestellt (Vorjahr: 2.771).

Taylor Wimpey mit Sitz in High Wycombe, westlich von London, entstand im Jahr 2007 aus der Fusion von George Wimpey und Taylor Woodrow und ist eines der größten Bauunternehmen im Vereinigten Königreich.

Redaktion MyDividends.de