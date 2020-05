Baukonzern Vinci will weniger Dividende zahlen als geplant

RUEIL-MALMAISON (dpa-AFX) - Der Baukonzern Vinci will seinen Aktionären wegen der Corona-Krise die Dividende für 2019 kürzen. Vorgeschlagen werde eine Absenkung von 2,26 Euro auf 1,25 Euro je Aktie, wie das Unternehmen am Montagabend in Rueil-Malmaison mitteilte. Die Hauptversammlung soll am 18. Juni stattfinden, allerdings ohne physische Präsenz der Aktionäre./nas/stw