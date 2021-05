BAYWA - Sorgen die Zahlen für den entscheidenden Funken?

BayWa AG - WKN: 519406 - ISIN: DE0005194062 - Kurs: 41,000 € (XETRA)

BayWa erzielt im 1. Quartal einen Umsatz von €4,3 Mrd (VJ: €3,9 Mrd), ein Ebit von €45,1 Mio (VJ: -€27,8 Mio) und einen Nettogewinn nach Minderheiten von €10,0 Mio (VJ: -€39,6 Mio). Ausblick für 2021 bestätigt. Quelle: Guidants News

Seit einem Jahr befindet sich die Aktie von BayWa in einem massiven Aufwärtstrend, der mittlerweile zu einer Kursverdoppelung geführt hat. Doch seit dem Erreichen der Hochs des Jahres 2014, die auf Höhe eines mittelfristigen Projektionsziels dieser Rally bei 41,12 EUR liegen, kommt die Aktie nicht mehr voran.

Das große Ziel: Ausbruch über 41,82 EUR

Knapp unter der Projektion und den Hochs bei 41,82 EUR liegen die Bullen aber weiter in Lauerstellung und könnten auch diese massive Barriere in den nächsten Tagen durchbrechen.

Damit wäre der Weg an die nächsten Kursziele bei 42,80 EUR und mittelfristig bis rund 44,50 EUR frei. In diesem Gebiet, genauer bei 44,68 EUR liegt auch der nächste Widerstand, ein Zwischenhoch aus dem Jahr 2008. Das Allzeithoch aus dem Jahr 2007 notiert bei 47,85 EUR und könnte oberhalb von 45,00 EUR auch noch erreicht werden.

Sollten die Käufer dennoch an der Zone um 41,82 EUR scheitern, wäre ausgehend vom Tief bei 38,50 EUR mit einem weiteren Angriff auf die Zone zu rechnen. Und erst bei Kursen unter 37,55 EUR käme es zu einem deutlichen Verkaufssignal.

BayWa Chartanalyse (Tageschart)

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)