BB Biotech & Siemens: 2 Dividendenaktien, die direkt im Jahre 2021 spannend werden!

Dividendenaktien werden natürlich auch im Jahre 2021 ein brandheißes Thema bleiben. Wenn es um das Thema passives Einkommen geht, werden ausschüttende Aktien garantiert eine sinnvolle Quelle sein. Allerdings existieren bedeutende Unterschiede, wenn es um die Ausschüttungszeitpunkte geht.

Zwei Dividendenaktie, die entsprechend zum Jahresbeginn besonders relevant werden, sind die von BB Biotech und Siemens. Lass uns im Folgenden daher einmal schauen, wieso. Beziehungsweise was wir heute schon wissen.

Siemens -Aktie: Hauptversammlung im Februar!

Eine erste spannende DAX-Dividendenaktie, die auch im kommenden Jahr die Ausschüttungssaison eröffnen wird, ist die von Siemens. Der DAX-Mischkonzern wird im kommenden Börsenjahr 2021 ein weiteres Mal zu Jahresbeginn eine Dividende auszahlen. Die diesjährige Hauptversammlung wird voraussichtlich am 3. Februar stattfinden. Relativ zeitnah danach dürfte die Auszahlung geleistet werden.

Das Management wird im kommenden Jahr der aktuellen COVID-19-Entwicklung Rechnung tragen und die Dividende kürzen. Nach einer Vorjahresdividende in Höhe von 3,90 Euro werden voraussichtlich 3,50 Euro an die Investoren ausgezahlt. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 116,02 Euro (16.12.2020, maßgeblich für alle Kurse und aktuellen Bewertungen) beläuft sich die Dividendenrendite auf ca. 3,01 %. Ein weiter interessanter Wert? Ja, möglicherweise.

Beim Blick auf den 2020er-Gewinn je Aktie dürfte vielen Investoren ein Licht aufgehen, weshalb die Dividende gekürzt werden muss. Die Siemens-Aktie kam auf einen Wert von 3,82 Euro, der alleine nicht ausreichend gewesen wäre, um die Ausschüttung aus dem Gewinn zu zahlen. Ob die Siemens-Aktie damit weiterhin ein attraktives Dividenden-Gesamtpaket bietet, können Foolishe Investoren bei der aktuellen Ausgangslage individuell beurteilen.

BB-Biotech-Aktie: Die Dividendensaison beginnt jetzt

Eine zweite interessante Dividendenaktie, die sogar jetzt schon interessant ist, ist die von BB Biotech. Die schweizerische Beteiligungsgesellschaft zahlt schließlich grundsätzlich eine Dividende von 5 % an die Investoren aus. Der Referenzkurs für diesen Wert ist der durchschnittliche Dezemberkurs des Vorjahres. Sprich: Genau dieser Zeitraum.

Bleibt die spannende Frage: Wie sind die Vorzeichen für die Dividende von BB Biotech? Eigentlich relativ gut! Zwischen Anfang Dezember und dem jetzigen Zeitpunkt (16.12.) lag der Aktienkurs stets zwischen 64,10 und 66,50 Euro. Das dürfte ein Quäntchen höher sein als das durchschnittliche Vorjahresniveau. Einem weiteren moderaten Dividendenwachstum steht daher kaum etwas im Wege.

Die Hauptversammlung findet in jedem Jahr meist Mitte bis Ende März statt. Auch wenn Foolishe Investoren daher noch etwas auf die Auszahlung warten müssen, so ist jetzt der eigentlich spannende Zeitpunkt, wenn es um die Dividende für das nächste Jahr geht. Grundsätzlich könnten Pi mal Daumen ca. 5 % Dividendenrendite lauern.

Die 2021er-Dividendensaison beginnt!

Die kommende Dividendensaison steht bereits in den Startlöchern. Foolishe Investoren wissen, dass der frühe Vogel häufig einen attraktiven, höheren Wurm abbekommt. Oder mehr Dividendenrendite, wenn man sich frühzeitig auf die Suche macht.

Die Aktien von BB Biotech und Siemens läuten auch in diesem Jahr die Dividendensaison ein. Ob dir eines dieser Gesamtpakete zusagt, ist letztlich deine finale Entscheidung. Ein näherer Blick könnte jedenfalls nicht schaden. Aber auch nicht auf die vielen anderen, attraktiven Ausschütter, die grundsätzlich existieren. Und im nächsten Jahr wieder eine Dividende zahlen.

