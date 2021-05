bebe stores kündigt Dividende an

Der amerikanische Einzelhandelskonzern bebe stores Inc. (ISIN: US0755712082, OTC: BEBE) wird seinen Aktionären am 10. Juni 2021 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,06 US-Dollar ausbezahlen. Record date ist der 26. Mai 2021.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden aktuell 0,24 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 5,12 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,69 Prozent (Stand: 10. Mai 2021). Im Frühjahr 2020 wurde die Quartalsdividende von 0,17 US-Dollar auf 0,06 US-Dollar gekürzt. Bebe Stores ist 1976 in Kalifornien gegründet worden. Das Unternehmen ist ein Fachhändler für Damenbekleidung und Accessoires, der über seine Lizenznehmer und seinen Online-Shop in rund 21 Ländern Produkte vertreibt und verkauft. Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 2,40 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 65,92 Mio. US-Dollar (Stand: 10. Mai 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de