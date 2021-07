Becton, Dickinson hält die Dividende stabil

Der amerikanische Medizintechniker Becton, Dickinson and Company (ISIN: US0758871091, NYSE: BDX) wird wie im Vorquartal eine Dividende von 83 US-Cents ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Ausgezahlt wird die vierteljährliche Dividende am 30. September 2021 (Record day: 9. September 2021).

Die Aktionäre erhalten auf das Gesamtjahr gerechnet 3,32 US-Dollar. Becton Dickinson zählt zu den Dividendenaristokraten - das sind Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren die Dividende jedes Jahr erhöhen. Im November 2020 wurde die Dividende das 49. Jahr in ununterbrochener Folge erhöht (+ 5,1 Prozent). Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 254,69 US-Dollar (Stand: 27. Juli 2021) bei 1,30 Prozent.

Becton Dickinson and Company ist ein amerikanisches Medizintechnik-Unternehmen. Das Unternehmen ist 1897 gegründet worden und hat seinen Firmensitz in Franklin Lakes im US-Bundesstaat New Jersey. Zu den Produkten zählen medizinische Einmalartikel, Gerätesysteme und Reagenzien. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2021 (31. März) wurde ein Umsatz von 4,91 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 4,25 Mrd. US-Dollar) erwirtschaftet. Der Gewinn lag bei 299 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 183 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresanfang 2021 mit 1,79 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 72,54 Mrd. US-Dollar (Stand: 27. Juli 2021) auf.

Redaktion MyDividends.de