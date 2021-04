Befesa: Commerzbank sieht positive Entwicklung im Geschäftsfeld und schraubt Kursziel nach oben

Der Industrierecycler Befesa erhält dank einer optimistischen Studie der Commerzbank Rückenwind. Commerzbank-Analyst Ingo-Martin Schachel verweist auf ein besseres Umfeld bei den Zink-Schmelzlöhnen für die Aufbereitung von Zinkkonzentraten, was positiv für Befesa sei. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen an und schraubte sein Kursziel von 67 auf 69 Euro nach oben. Damit ist er der größte Optimist unter den Analysten und rät weiterhin zum Kauf. Die Papiere sind daraufhin in der Spitze um bis zu 5 Prozent angezogen und haben ein neues Rekordhoch erreicht.

