Beiersdorf rückt für Deutsche Wohnen in den Dax auf

München (Reuters) - Der Hamburger Konsumgüter-Konzern Beiersdorf gehört nach gut einem halben Jahr wieder zum Kreis der wichtigsten börsennotierten Unternehmen in Deutschland.

Mit Wirkung zum Freitag zieht der Tesa-Hersteller in den deutschen Leitindex Dax ein, der er im Frühjahr hatte verlassen müssen. Es ist die erste Veränderung seit der Dax-Erweiterung von 30 auf 40 Werte im September. Beiersdorf ersetzt dort die Aktie von Deutsche Wohnen, wie die Deutsche Börse am Dienstagabend in Frankfurt mitteilte. Der Wohnungskonzern muss aus dem Index weichen, nachdem er vom größeren Konkurrenten Vonovia übernommen worden war.

Vonovia hatte zuvor eine Beteiligung von fast 88 Prozent an Deutsche Wohnen gemeldet. Insgesamt sind nach Angaben der Börse weniger als zehn Prozent der Deutsche-Wohnen-Aktien im Streubesitz. Damit fällt das Unternehmen nach den Regularien der Börse nicht nur aus dem Dax, sondern aus allen großen Indizes heraus.

Für Beiersdorf rückt der Versicherungskonzern Talanx in den Nebenwerteindex MDax nach. Damit wird im Kleinwerteindex SDax ein Platz frei, der an die Basler AG geht, einen Hersteller von Bildverarbeitungs-Systemen aus Ahrensburg bei Hamburg.