Belgien zählt eine Million Corona-Fälle

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Belgien hat in der Corona-Krise die Marke von einer Million Infektionen überschritten. Nach Angaben der zuständigen Behörde vom Donnerstag gab es bislang 1 003 746 bestätigte Fälle. Der erste Corona-Fall in dem Land mit rund 11,5 Millionen Einwohnern wurde am 4. Februar 2020 registriert. Zum Vergleich: In Deutschland mit rund 83 Millionen Einwohnern wurden bislang gut 3,47 Millionen Corona-Fälle registriert.

Insgesamt sind in Belgien in Zusammenhang mit dem Virus mehr als 24 000 Menschen gestorben. Seit einigen Tagen geht die Zahl der Neuinfektionen in dem an Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz grenzenden Land zurück. Innerhalb der vergangenen zwei Wochen wurden je 100 000 Einwohner im Schnitt 392,2 Fälle registriert. 28,6 Prozent der Bevölkerung sind einmal, 8,1 Prozent vollständig geimpft./wim/DP/zb