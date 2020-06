Berenberg belässt Bertrandt auf 'Hold' - Ziel 34 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bertrandt nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die Umsätze seien im zweiten Geschäftsquartral wie erwartet ausgefallen, die Ergebnisse stärker als vom Konsens prognostiziert, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Schlimmste dürfte der Ingenieurdienstleister in den kommenden Quartalen jedoch noch vor sich haben./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2020 / 16:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.