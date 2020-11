Berenberg belässt Deutsche Wohnen auf 'Buy' - Ziel 43 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Wohnen nach Neunmonatszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Gewinnkennziffern des Immobilienkonzerns hätten seine Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts des politischen Umfeldes im Bundesland Berlin sei es zudem eine positive Überraschung, dass das Unternehmen erneut mit einem hohen Sonderertrag durch die Neubewertung von Immobilien rechnet./la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2020 / 08:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.