Berenberg belässt Gerresheimer auf 'Buy' - Ziel 75 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Gerresheimer nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Ergebnisse seien nicht gerade spannend gewesen, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Immerhin gehe das Management aber trotz einer erwarteten Schwäche im Kosmetikgeschäft von einem starken Wachstum im restlichen Jahr aus. Die Jahresprognose - die über den Erwartungen des Analysten und des gesamten Marktes liegen - habe das Unternehmen damit noch einmal bestätigt./kro/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2020 / 06:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.