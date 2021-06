Berenberg belässt GlaxoSmithKline auf 'Buy' - Ziel 1570 Pence

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GlaxoSmithKline vor einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 1570 Pence belassen. Zentrale Themen dürften der Fünf- bis Zehnjahresausblick, die für 2022 geplante Dividendenkürzung und der Ausstieg aus dem Geschäft mit frei verkäuflichen Konsumentenprodukten werden, schrieb Analystin Kerry Holford in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es seien klare Aussagen nötig, um die vielen skeptischen Anleger zu überzeugen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2021 / 17:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

