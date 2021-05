Berenberg belässt Lanxess auf 'Buy' - Ziel 72 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern habe ein schwieriges Quartal hinter sich, doch es stünden bessere Zeiten bevor, schrieb Analyst Anthony Manning in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar lägen die vom Konzern angehobenen Ziele nur im Rahmen der Markterwartungen, doch gebe es wegen der Übernahme des US-Unternehmens Emerald Kalama Chemical kurzfristig noch Luft nach oben./tav/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2021 / 05:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

