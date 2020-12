Berenberg belässt Zooplus auf 'Hold' - Ziel 150 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zooplus nach einer Konferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Analystin Catharina Claes geht in einer am Freitag vorliegenden Studie weiter davon aus, dass es langfristig nicht ausreichen werde, den Wettbewerb allein über die Preise zu führen und den Fokus auf existierende Kunden zu legen anstatt neue zu akquirieren. Auf kurze Sicht ist sie aber zuversichtlich gestimmt für den Internethändler für Tierbedarf./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2020 / 08:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.