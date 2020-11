Berenberg hebt Shell B auf 'Buy' - Ziel unverändert 1450 Pence

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die B-Aktien von Royal Dutch Shell nach den Quartalszahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, wenngleich das Kursziel auf 1450 Pence belassen wurde. Der Ölkonzern habe solide Resultate im dritten Jahresviertel erzielt und deutlich höhere Barmittel generiert, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit verbessere sich auch das Profil von Chancen und Risiken, denn es gebe nun die Aussicht auf höhere Erträge für die Aktionäre./tav/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2020 / 17:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.