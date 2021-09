Berenberg hebt Ziel für Dermapharm auf 94 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Dermapharm nach Quartalszahlen von 82,50 auf 94,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Arzneimittelunternehmen habe zwar durchwachsen abgeschnitten, aber mit Blick auf Corona-Impfstoffe 2022 attraktive Geschäftsaussichten, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie hob ihre Ergebnisschätzungen (EPS) an - im Falle von Zukäufen hätten diese noch weiter Luft nach oben./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2021 / 16:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.