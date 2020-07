Berenberg hebt Ziel für Gerresheimer auf 115 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Gerresheimer von 75 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Verpackungsspezialist nehme eine wichtige Stellung in der weltweiten pharmazeutischen Lieferkette ein, die ihn gut positionieren sollte für robustes, defensives Wachstum, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zwar sei die bisherige fundamentale Entwicklung gewesen enttäuschend, doch das dürfte sich bessern mit dem neuen Management-Team. Er hob seine bereinigten Ergebnisschätzungen an./ck/ajx

