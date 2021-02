Berenberg hebt Ziel für Intesa Sanpaolo auf 1,85 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 1,55 auf 1,85 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die italienische Bank sei gewillt, Gewinne aus ihrem Wertpapierporfolio zu realisieren und dürfte daher ihr Ergebnisziel 2021 erreichen, schrieb Analyst Eoin Mullany in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sollte auch der Dividende zugute kommen. Der Experte erhöhte seine Prognosen, hält die Aktie aber bereits für angemessen bewertet./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2021 / 06:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.