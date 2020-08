Berenberg hebt Ziel für Kion auf 79 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kion von 55 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Segment Materialtransport dürfte für langfristig orientierte Anleger mit Affinität zur Lagerautomatisierung attraktiv bleiben, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Innerhalb des Sub-Sektors ziehe er die Kion-Aktie jener von Jungheinrich vor, denn der Frankfurter Gabelstaplerhersteller dürfte in den kommenden Jahren stärker wachsen und erwirtschafte einen höheren Free Cashflow als sein Hamburger Konkurrent./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2020 / 16:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

