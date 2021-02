Berenberg senkt Varta auf 'Hold' und Ziel auf 130 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Varta von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 145 auf 130 Euro gesenkt. Analystin Charlotte Friedrichs begründete ihr neues Anlagevotum in einer am Montag vorliegenden Studie mit der Achterbahnfahrt des Aktienkurses im laufenden Jahr und dessen mittlerweile mangelnden Aufwärtspotenzial. Sie glaubt aber, dass der Ausblick von Varta auf 2021 konservativ sei und lobte den Batteriehersteller für seine einzigartige Marktposition und sein großes Wachstumspotenzial im Segment kabelloser Kopfhörer./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2021 / 17:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.