Berenberg senkt Ziel für FMC auf 78,20 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für FMC von 79,50 auf 78,20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Zahlen zum dritten Quartal dürften die Aktionäre kaum erfreuen, da die jüngste Welle von Covid-19-Infektionen in den USA ihren Höhepunkt erst Mitte September erreicht habe und damit die Übersterblichkeit ein Problem bleibe, schrieb Analyst Tom Jones in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen für den Dialyseanbieter der Jahre 2021 bis 2023./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2021 / 18:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.