Bericht - US-Geheimdienste sollen Fokus auf China statt Terror legen

Washington (Reuters) - Ein Bericht des US-Repräsentantenhauses fordert von den Geheimdiensten einen stärken Fokus auf China statt Terrorbekämpfung.

"Die Geheimdienste haben sich nicht schnell genug auf die wachsende Herausforderung durch China in praktisch allen Bereichen neu ausgerichtet", sagte der demokratische Vorsitzende des zuständigen Ausschusses, Adam Schiff, am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Laut einer zensierten Fassung des Berichtes, die an Journalisten übergeben wurde, haben die Geheimdienste im Zuge der Anti-Terror-Maßnahmen ihre klassische Aufgaben vernachlässigt. Es müsse daher erwogen werden, Mitarbeiter entsprechend umzuschulen. Die Herausforderung durch China werde Jahrzehnte bestehen bleiben.

Ein getrennt veröffentlichtes Papier einer China-Arbeitsgruppe der Republikaner in der Kongresskammer fordert ebenfalls eine verbesserte Spionageabwehr sowie eine stärkere Sprachschulung in Mandarin. Beide Berichte wurden kurz vor der Präsidenten- und Kongresswahl Anfang November veröffentlicht. Für beide Präsidentschaftskandidaten - der republikanische Amtsinhaber Donald Trump und der Demokrat Joe Biden - ist China das wichtigste außenpolitische Thema im Wahlkampf. Die Demokraten haben im Repräsentantenhaus die Mehrheit und dürften sie behalten. Umfragen zufolge könnten sie im November auch die Macht im Weißen Haus und im Senat übernehmen.