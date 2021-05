Berkshire Hathaway enthüllt Warren Buffetts möglichen Nachfolger

Wenn die Zeit für Warren Buffett gekommen ist, als CEO von Berkshire Hathaway zur Seite zu treten, wird der stellvertretende Vorsitzende Greg Abel ihn ersetzen.

Die Investoren haben seit Jahren darüber spekuliert, wer übernehmen wird, wenn Buffett, der 90 Jahre alt ist, und der 97-jährige stellvertretende Vorsitzende Charlie Munger in den Ruhestand gehen. Die meisten nahmen an, dass Abel, der Berkshires Nicht-Versicherungsgeschäft leitet, und Ajit Jain die wahrscheinlichsten Kandidaten sind.

Letzten Samstag lieferte Munger ungewollt die Antwort. In seiner Rede auf der Jahreshauptversammlung von Berkshire sagte Munger, er sei zuversichtlich, dass „Greg die Kultur“, die er und Buffett eingeführt haben, auch nach dem Ausscheiden des Duos beibehalten wird.

Letzten Montag bestätigte Buffett auf CNBC, dass Abel die Wahl war und sagte, dass „die Direktoren sich einig sind, dass, wenn mir heute Abend etwas zustoßen würde, es Greg wäre, der morgen früh übernehmen würde.“ Buffett lobte auch Jain, der Berkshires Versicherungsgeschäfte leitet, und sagte: „Wenn, Gott bewahre, Greg heute Abend etwas zustoßen würde, dann wäre es Ajit.“

Abel und Jain wurden beide 2018 zu stellvertretenden Vorsitzenden befördert und Beobachter sind davon ausgegangen, dass die beiden die primären Kandidaten sind, um eines Tages die Führung zu übernehmen. Während Jain Berkshires Kernversicherungsgeschäfte leitet, die das Kapital liefern, hat Abel durch seine Position wohl einen breiteren Blick auf die globale Wirtschaft und verschiedene Branchen.

