Berkshire Hathaway: Warren Buffett kauft Versicherer für 11,6 Milliarden Dollar

Haben die beiden alten Herren von Berkshire Hathaway erfolgreich geblufft? Warren Buffett und seine rechte Hand Charlie Munger hatten erst kürzlich ihre Frustration bei der Suche nach einer großen Übernahme zum Ausdruck gebracht haben. In seinem jährlichen Aktionärsbrief erklärte das Oracle von Omaha, dass er und Munger wenig gefunden hätten, was sie in Bezug auf große Übernahmen „begeistert“.

Aus diesem „wenig“ ist jetzt die Konkrete Übernahme der Alleghany Corp. geworden. Ein Versicherer der über seine Tochtergesellschaften eine Reihe von verschiedenen Versicherungsgeschäften anbietet. Unter anderem Spezialgroßhandel, Sach- und Unfallversicherung sowie Rückversicherungen.

11,6 Milliarden Dollar

Für den Deal legt Berkshire Hathaway 11,6 Milliarden Dollar oder 848,02 Dollar pro Aktie auf den Tisch. Warren Buffett scheint sich die Übernahme ausführlich überlegt zu haben und ist mit dem Ergebnis zufrieden, wie er mitteilte: „Berkshire wird das perfekte dauerhafte Zuhause für Alleghany sein. Ein Unternehmen, das ich seit 60 Jahren genau beobachte“, sagte Warren Buffett, Vorstandsvorsitzender von Berkshire Hathaway, in einer Erklärung am Montag.

Alleghany-Aktie zieht an

Vorbörslich springt das Papier des Versicherers um 15 Prozent in die Höhe. Die Übernahme soll voraussichtlich im vierten Quartal 2022 abgeschlossen werden und Alleghany wird nach dem Abschluss als unabhängige Einheit von Berkshire Hathaway operieren, berichtet die Nachrichten-Agentur Reuters.

Was sie mit den Aktien der beiden Protagonisten machen sollten, dass erfahren sie heute in unserer Sendung onvista Mahlzeit: Redaktionsleiter Markus Weingran wird sich den neuen Deal von Warren Buffett ganz genau anschauen.

Redaktion onvista

