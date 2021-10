Bernstein belässt Volkswagen auf 'Market-Perform' - Ziel 237 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzugsaktien auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 237 Euro belassen. Die Lieferkettenprobleme dürften tiefe Spuren hinterlassen in den Quartalszahlen der Autohersteller, schrieb Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. In dieser Situation werde es sich zeigen, welche Konzerne in den vergangenen Jahren ihre Hausaufgaben in puncto Kostenmanagement gemacht haben. BMW und Daimler schienen in dieser Hinsicht besser aufgestellt als Volkswagen./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2021 / 23:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.