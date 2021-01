Bernstein belässt Volkswagen-Vorzüge auf 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Volkswagen-Vorzugsaktien auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Analyst Arndt Ellinghorst ist nach wie vor davon überzeugt, dass es einigen traditionellen Autobauern gelingen kann, sinnvolle Volumina an wettbewerbsfähigen batteriebetriebenen Fahrzeugen abzusetzen. Aufgrund ihrer globalen Reichweite und ihres starken Markenwerts glaube er, dass Premium-Hersteller wie BMW und Daimler in einer Welt der elektrifizierten und digitalen Mobilität gut abschneiden werden, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Auch für VW gebe es Aufwärtschancen im Fall eines außerordentlichen Erfolges bei der Einführung seiner E-Autoflotte./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2021 / 12:32 / UTC

